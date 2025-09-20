Parc à Mazout de Colobane déguerpi : le ministre de l’Intérieur Bamba Cissé lance une opération coup de poing pour restaurer l’ordre public

Le ministre de l’Intérieur, Bamba Cissé, a frappé fort ce week-end en procédant au déguerpissement de Colobane, symbole de l’anarchie urbaine dans la capitale. Appuyée par la police, la gendarmerie et plusieurs services de l’État, l’opération s’inscrit dans une vaste politique nationale voulue par le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko : remettre de l’ordre, de la discipline et de la salubrité dans l’espace public sénégalais. « Ce qui est anormal ne doit jamais devenir normal », a martelé le ministre, justifiant la rigueur de cette action.







Bamba Cissé a insisté sur le caractère inclusif de l’opération, balayant toute idée de stigmatisation d’une communauté particulière. Sénégalais comme étrangers, commerçants illégaux comme mendiants occupant l’espace public, tous sont concernés par ce vaste nettoyage urbain. Il a d’ailleurs rappelé que la mendicité pratiquée sur la voie publique est une infraction pénale, trop longtemps tolérée au détriment de l’ordre public. Pour lui, il s’agit de bâtir un « nouveau type de Sénégalais », soucieux du bien commun et respectueux des règles.







À travers ce coup de poing à Colobane, l’État envoie un message fort : l’incivisme, l’insalubrité et l’occupation anarchique des rues ne seront plus tolérés. Cette opération pilote ouvre la voie à une série d’actions similaires sur l’ensemble du territoire national, avec un objectif clair : remettre le Sénégal « sur pied », restaurer la paix publique et replacer la République au centre du vivre-ensemble.

