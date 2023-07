Pape Siré Dia à Macky : "Monsieur le Président, il y a eu un élan international pour saluer votre décision historique, mais pour nous, nous voyons le retrait d'un compagnon d'une dimension exceptionnelle"

Lors de la cérémonie de pose de la première pierre du projet de lancement de 100 000 logements à Keur Moussa-Mbour 4 (Thiès), le président du Conseil départemental de Thiès, Pape Siré Dia, est revenu sur la déclaration de non candidature du Président Macky Sall pour la présidentielle 2024. "Monsieur le Président, vous êtes de la race des grands leaders qui transforment radicalement leur pays, à l'image de Muhathir Mouhamed qui a changé complètement le visage de la Malaisie et qui a inspiré tous les dirigeants de l'Asie du Sud-Est", a laissé entendre Pape Siré Dia. Qui fera remarquer qu'il respecte la décision du Président Macky Sall de se retirer de la course pour la prochaine présidentielle 2024.

Selon lui, cette décision du Président Macky Sall témoigne à nouveau la dimension de l'homme d'État qu'incarne ce dernier.

"Monsieur le Président, il y a eu un élan international pour saluer votre décision historique", renchérit-il avant d'ajouter : "Mais nous, nous voyons le retrait d'un compagnon d'une dimension exceptionnelle. Puisse Dieu l'accompagner et le protéger pour la suite et pour que l'Afrique et le monde entier bénéficient à leur tour de votre compétence et de votre aura".

S'agissant de cette cérémonie de pose de la première pierre, le président du Conseil départemental de Thiès, Pape Siré Dia, s'est félicité de "cette offre futuriste de cet espace d'aménagement concerté et construit pour que les différentes couches puissent vivre harmonieusement et cordialement".

"Le Président Macky Sall a beaucoup fait pour le département de Thiès et la région. Après avoir placé le pays entier sur les rampes de l'émergence, vous œuvrez inlassablement au mieux être des populations à travers le programme 100 000 logements", dira-t-il. En effet, de son avis "cette cérémonie qui les réunit revêt une importance capitale car, elle marque le démarrage de la construction d'une ville nouvelle".

Il poursuit : "Monsieur le Président, vous avez une fibre sociale très forte. Non seulement vous avez transformé le pays dans tous les secteurs, mais vous avez aussi beaucoup fait dans le domaine social en direction des populations démunies ; je donnerai comme exemple les bourses de sécurité familiale dont j'ai eu l'honneur de lancer le paiement à la Poste en tant que directeur général et connaissant les impacts positifs qu'elles avaient sur les populations qui se présentaient à nos guichets pour les percevoir; bourses que vous venez de revaloriser de manière substantielle, monsieur le Président".