Panne électrique géante en Espagne et au Portugal: une partie de la France touchée, pas d’impact en Belgique

L’Espagne et le Portugal ont été touchés vers 12h30 (heure belge) par une panne électrique massive. Les aéroports, hôpitaux, centres commerciaux, services de transports en commun, les connexions mobiles ou encore les services liés à la circulation automobile sont impactés. Les gouvernements espagnol et portugais ont annoncé investiguer les causes de cette coupure de courant générale.

Si les hôpitaux fonctionnent correctement grâce à des générateurs de secours, de nombreux services ont été touchés par cette panne, comme les transports en commun (métro, train), les services liés au trafic automobile ou encore les lignes de téléphonie mobile. Les centres de Séville, Barcelone, Madrid ou encore Pampelune ont notamment été plongés dans le noir. Les aéroports de Lisbonne et Madrid (Barajas) seraient aussi particulièrement touchés.



Une cyberattaque?