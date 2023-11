Palais: Le Président Macky Sall intronisé Grand Lamtoro International

Le Président Macky Sall a été intronisé Grand Lamtoro International. La cérémonie s'est tenue ce matin au Palais de la République en présence des différents représentants de la sous-région dont Oumou Sall, maire de Goudam au Mali.



Le chef de l'État a exprimé toute sa gratitude d'avoir reçu ce titre. " Je suis trés honoré de vous accueillir ce matin au

Palais de la République. Vous aviez décidé en toute souveraineté et en toute liberté de décerner le titre " Grand Lamtoro international" en ma modeste personne. Étant Sall-Sall, membre de la lignée de Lamtoro, ayant, selon vous, rempli les critères difficiles...Je voudrais vous remercier du fond du coeur parce que vous perpétuer une tradition importante", a-t-il réagi.



Avant d'insister sur les vertus de la tradition qui fondent notre africanité. " Nous devons tout en étant ouverts, nous enraciner dans nos valeurs traditionnelles...Je disais dans mon livre "Sénégal au coeur", je suis héritier d'une lignée où les valeurs de courage mais également de respect de la parole donnée..., qui sont des valeurs cardinales. Ceux sont des valeurs immatérielles qui caractérisent le Lamtoro. Il y a le refus de l'inaceptable, de la soumission..., donc c'est tout cela que je retrouve à travers vous et cela est d'autant plus important que nos vaillants griots traditionnels qui ont une véritable place dans la société...", a-t-il ajouté.



Pour rappel, le titre de Grand Lamtoro est un facteur d'intégration car le Grand Lamtoro règne sur un territoire qui s'étend sur 7 pays dont le Sénégal, la Gambie, la Mauritanie, les 2 Guinées, le Mali et le Bukina Faso.



Par Moussa Fall