PDS / Guédiawaye : Les libéraux destituent Ndiogou Dieng et demandent au parti de l'exclure de ses instances !

Suite et pas fin de la polémique sur le vote du bureau du conseil municipal de Guédiawaye pour le parti démocratique sénégalais. En effet, au lendemain de l'élection très contestée de l'équipe municipale de Guédiawaye, le comité d’initiative et d’éthique composé des membres des sections du PDS et de la fédération départementale de Guédiawaye a destitué Ndiogou Dieng, le président de la section de Sahm Notaire. Le comité d’initiative et d’éthique accuse Ndiogou Dieng d’avoir trahi le PDS en votant pour la coalition BBY, malgré les directives du parti.



« Le nommé Ndiogou Dieng a voté pour la coalition BBY malgré les injonctions répétées des émissaires du Parti à travers le chargé des structures M. Saliou Dieng, le chargé des élections Docteur Cheikh Dieng, le SGA, Chargé de la Communication M. Mayoro FAYE et la Coalition Wallu du département de Guédiawaye. Considérant qu’en posant cet acte, il a défié le frère Secrétaire Général du PDS, ramé à contre-courant à la demande de la base qui a souhaité que les voix de Wallu soient reversées à Yewwi Askan Wi et foulé au pied le Communiqué du Parti du 18 février 2022 signé par le frère chargé de la communication et la déclaration publique de la coalition Wallu du département en date du mardi 01 mars veille des élections », rapporte le communiqué signé par le Comité d’initiative et d’éthique.



A cet effet, les libéraux destituent Ndiogou Dieng de toutes ses responsabilités dans les instances au niveau local et départemental. « Considérant que ces actes sont de natures à porter un discrédit au parti et à la coalition Wallu, le comité d’initiative et d’éthique représentatif de la base, lui retire toute confiance et le destitue de toutes responsabilités dans les instances au niveau local et départemental et demande au parti de prononcer son exclusion ».