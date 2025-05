Opération de la DNLT : 73 migrants interceptés à Mbour, une filière démantelée

La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a mené une opération déterminante ce week-end, interceptant soixante-treize (73) candidats à la migration irrégulière. Cette interpellation fait suite à un renseignement opérationnel ayant révélé qu’un départ imminent de migrants se préparait à la pointe Sarène.



Grâce à une intervention rapide, deux individus ont d’abord été arrêtés, avant que l’opération ne se poursuive, menant à l’arrestation des soixante-treize candidats à la migration irrégulière, localisés dans la zone SONATEL de Mbour. En plus des arrestations, les forces de l’ordre ont saisi une quantité impressionnante de matériel : soixante-treize (73) gilets de sauvetage, soixante (60) cartes d’identité CEDEAO ghanéennes, huit (08) passeports, une pompe à eau et des provisions alimentaires.