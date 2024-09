Opération de démantèlement à Dakar : Un quartier flottant de Ngor détruit, 300 personnes déguerpies

Ce vendredi 20 septembre 2024 entre 6h et 11h du matin, il a été procédé à une opération de démantèlement d'un quartier flottant, dans la zone de recasement 1 à Ngor.

Au total, 94 abris de fortune ont été démantelés et plus de 300 personnes déguerpies. L’opération s’est déroulée sous la supervision de Monsieur le Gouverneur de Dakar, accompagné du Préfet et du Sous-Préfet des Almadies.