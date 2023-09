Omar Ndiaye Angloma (Apr- Mbacké) : « Il faut reconnaître que Amadou Bâ seul ne pourra pas gagner; même si nous soutenons le choix du Président... »

Leader politique Apr à Mbacké et membre du cabinet du Président de la République, Omar Ndiaye Angloma invite ses pairs de la coalition à garder les pieds sur terre. Pour lui, l’engouement autour du choix fait sur Amadou Bâ est excessif même si, lui aussi trouve que la décision n’est pas mauvaise et qu’il la soutient. « Je suis de l’Apr et je ne combattrai jamais une décision prise par le Président Macky Sall. C’est lui mon leader politique et mon soutien à son endroit est sans bornes et surtout inconditionnel. Toutefois, je ne blâmerai pas les autres leaders qui ont affiché leur désaccord. Nous sommes dans un parti démocratique et chacun a le droit de donner son point de vue et même d’afficher son désaccord. Par conséquent, je trouve légitime la position de Aly Ngouille Ndiaye et je la respecte. »

Omar Ndiaye Angloma d’appeler, tout de même, au bloc autour de la candidature de Amadou Bâ pour s’extraire d’éventuelles mauvaises surprises. « Lui seul (Amadou Bâ) ne pourra rien gagner. Les élections qui se sont déroulées dans un passé récent le prouvent à suffisance. Par conséquent, il faudra un soutien continu et soutenu du Président de la République et de l’essentiel des leaders du parti et de la mouvance. Il faudra aussi que des départements comme Mbacké soient réorganisés. Nous avons presque jamais rien gagné ici. Et ces défaites sont dues à de mauvais castings. Il faut corriger cela dans les meilleurs délais pour maximiser les chances. »