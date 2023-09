Nigeria: au moins 24 morts dans le naufrage d'un bateau

Au moins 24 personnes sont mortes et des dizaines d'autres portées disparues dans le naufrage dimanche d'un bateau qui transportait des paysans se rendant à leurs champs dans le centre du Nigeria, a-t-on appris auprès des secours.



Le bateau transportait plus d'une centaine de paysans traversant le fleuve Niger pour se rendre sur leurs cultures situées de l'autre côté, dans l'Etat du Niger, lorsque l'embarcation a chaviré, a indiqué dans un communiqué Garba Salihu, le responsable de l'Agence de gestion des secours de cet Etat.



"A ce stade, 24 corps ont été retrouvés et 30 personnes ont été secourues", a-t-il dit. "Plus de 100 personnes devaient être à bord lorsque le naufrage s'est produit", a-t-il ajouté. Les causes de l'accident n'ont pas été précisées.



Les opérations se poursuivaient pour retrouver les passagers portés disparus, a-t-il indiqué.



Vendredi, dix personnes sont mortes noyées et trois ont été portées disparues lorsqu'une embarcation avec 23 passagers à bord, des commerçants se rendant à un marché, a chaviré sur le lac Njuwa dans l'Etat d'Adamawa (Nord), a indiqué à l'AFP Amin Suleiman, le chef local de l'Agence de gestion des secours.



Les naufrages de bateaux au Nigeria sur les fleuves et rivières, très empruntés, sont fréquents. Ils sont généralement dus aux embarcations surchargées, à leur mauvais entretien ou au non-respect des règles de sécurité.