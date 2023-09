Niger: "des échanges en cours" pour que les forces françaises se retirent "rapidement" (Premier ministre nommé par les militaires)

Le Premier ministre nommé par le régime militaire au Niger a affirmé lundi que "des échanges" étaient "en cours" pour que les forces françaises basées dans le pays se retirent "rapidement", tout en espérant "maintenir une coopération" avec la France.



Rappelant que le gouvernement nigérien a dénoncé des accords militaires avec Paris, Ali Mahaman Lamine Zeine a affirmé que les forces françaises "sont dans une position d'illégalité" et estimé que "les échanges qui sont en cours devraient permettre très rapidement que ces forces se retirent"."Ce qui nous intéresse c'est, si possible, de maintenir une coopération avec un pays avec qui on a partagé énormément de choses", a-t-il ajouté, lors d'une conférence de presse.