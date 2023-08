Niger: Non au transfert du conflit Russie/ Ukraine-OTAN

Aïssata Tall Sall, ministre des affaires étrangères du Sénégal, s'est exprimée ce 3 août 2023 devant la presse pour déclarer que le Sénégal participera à une éventuelle intervention militaire au Niger si la Cédéao (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ) décide d’intervenir, suite au coup d’État intervenu à Niamey le 26 juillet.



Encore une fois, comme "des marionnettes" nous allons nous entretuer pour des choses qui ne nous regardent absolument pas.



Cette nouvelle guerre US/RUSSIE via l'OTAN qui est tout simplement rien d'autre qu'un conflit d'intérêts , d'ego surdimensionné et de caprices de grandes puissances, n'est pas la guerre des pauvres Africains que nous sommes.



Le conflit entre les d’États-Unis via Paris et le Kremlin pour conserver chacun leur pré carré risque d'être le nôtre si nous ne restons pas vigilants et unis.

Ils se feront la guerre sur notre sol avec toutes les conséquences que ceci implique sans aucun dégât chez eux.

En d'autres termes ils veulent tout simplement transférer leur conflit sur notre continent.



Ces grandes puissances n'ont rien à perdre dans cette histoire.

Mais nous avons tout à perdre, nous africains qui devrions plutôt rester unis.



Pour rappel nous savons tous que depuis plusieurs décennies, l'OTAN utilise "la théorie des dominos" : stratégie que l'URSS avait utilisée en son temps pour élargir son influence en Europe de l'Est et avait fait tout pour resserrer ses liens avec l'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie contribuant ainsi indirectement à la mise en place de nouveaux gouvernements dans ces pays qui ne sont pas favorables à Moscou comme l'étaient leurs prédécesseurs malgré les tentatives du Kremlin de remettre la main sur les terrains qu'il a perdus.



La Russie qui elle connaît bien cette stratégie ne se gênera certainement pas à riposter en délogeant son conflit en Afrique particulièrement sur le pre carré français.

Elle fera elle aussi tout son possible pour soutenir les dirigeants qu'elle pense être non favorables à Paris.



Quand j'entends la coalition de la CEDEAO faire des déclarations aussi scandaleuses qu'aller attaquer une armée d'un pays dont la majorité de sa population semble être favorable aux nouveaux dirigeants,

je suis choquée et j'ai très peur pour mon pays, peur mon continent.



Apparemment, nous n'avons toujours pas appris du passé et l'histoire risque de se répéter.

Quand donc se réveilleront nos dirigeants pour défendre avec conviction et loyauté les intérêts de l'Afrique?



Pour rappel, le corps des 200.000 tirailleurs sénégalais qui avait été créé, en 1857, par un décret de Napoléon III et qui avait engagé de gré ou de force dans toute l'Afrique subsaharienne des hommes pour aider les Alliés en participant à de nombreux conflits tels que les deux guerres mondiales, avait entraîné la mort de plus de " 30.000 soldats africains qui se sont battus sous le drapeau français et beaucoup sont revenus en Afrique blessés ou invalides."



Et pourtant, la reconnaissance n'a pas été à la hauteur de l'acte.



Pour preuve sur certains moteurs de recherches d'internet quand vous tapez :



"Qui a sauvé la France en 1945 ?"



Vous lisez ceci:



"États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Armée polonaise, France libre, Italie, Troisième Reich France et la Milice française".



Dans plusieurs publications nos ancêtres ne sont pas cités à côté de ces derniers.



Pire encore est le manque de considération très bien représenté par les propos de Jean-Yves Le Naour un historien français "spécialiste de la Première Guerre mondiale et du XXe siècle" qui dit, je cite: « 30 000 tirailleurs sont morts, ce qui représente un mort pour six mobilisés : c'est à peu de choses près la proportion de décès que l'on observe parmi les poilus français. »



Quel manque de considération !

Comble de la mauvaise foi il a oublié (volontairement) de dire qu'ils se sont battus pour un pays qui n'était pas le leur.



Il est grand temps de se mêler de nos affaires et de se concentrer sur le développement de notre continent.



Ne répétons pas les mêmes erreurs pour des conflits d'intérêts.



Le sang a assez coulé dans notre continent.



Aujourd'hui, nous devons avoir en tête que cette guerre n'est pas notre guerre.

Cette guerre que je considère comme étant " la 3eme guerre mondiale car qu'on le veuille ou non c'est une guerre hybride qui allie des opérations conventionnelle ( champ de bataille Ukraine avec une intention "soupçonnée" de l'élargir sur le continent africain).

Cette guerre asymétrique, cette cyberguerre avec ses outils non conventionnels tels que la désinformation, n'est absolument pas la nôtre.



Cette guerre dont l'OTAN dit être aux "côtés des Ukrainiens, mais sans se battre avec les Ukrainiens" est un scénario qui rappelle l' aide importante sous forme de matériel, par les convois d’approvisionnement de la Grande-Bretagne, apportée par les États-Unis avant leur entrée officielle à la deuxième guerre mondiale après l’attaque de Pearl Harbor, en décembre 1941.



Notre ministre des affaires étrangères a justifié sa déclaration par les engagements internationaux de notre pays envers la Cédéao et le fait qu'il s'agissait du «coup de trop», donc les soldats sénégalais iront se battre au Niger.



Depuis quand le gouvernement sénégalais respecte ses engagements avec la CEDEAO ?



Ces derniers n'ont ils pas condamné certaines décisions sénégalaises ?

Et ce même gouvernement sénégalais avait t-il pensé à respecter ses engagements ?



Non.



Sachant que le Niger de 1960 à nos jours a eu 5 Présidents par coup d'État, parmi les 11 Présidents que ce pays a connus.

Et que ces coups d' Etat n'avaient jamais dérangé la CEDEAO ni l'opinion internationale, je ne peux m'empêcher de me demander ce qui a changé entre-temps ?



1- Cette décision de certains membres de la CEDEAO a t-elle été prise pour rétablir "l'ordre constitutionnel" au Niger ou par influence de l' OTAN ou juste par peur d'être victime du même sort dans leur propre pays?





2- N'est ce pas une manière de faire peur à leur propre soldats et de les menacer subtilement et implicitement afin qu'il ne leur vienne jamais a l'idée de faire la même chose?



Chacun se fera sa propre opinion.



Et comme disait l'autre, le courage nourrit certes les guerres, mais c'est la peur qui les fait naître.



Mais je sais grande sera votre surprise quand vos peuples graviront des montagnes comme des frères pour aller soutenir le Niger.

C'est à croire que certains dirigeants africains ont l'art de transformer les mauvaises choses en beauté par leur décision.



Si la CEDEAO décide d'intervenir au Niger,

je pense qu'il serait plus respectueux de consulter le peuple par référendum avant de s'engager car nous ne sommes pas en 1939 et je suis persuadée que le peuple africain ne veut pas de cette guerre sur son sol.



Pour un continent comme le nôtre qui a un problème de développement, ce n'est pas en attaquant un des nôtres que nous relèverons un jour les défis de la mondialisation.



L'heure est grave dans le monde.



Mais la démographie prometteuse sur une superficie aussi sous peuplée que la nôtre, ce continent avec ses terres cultivables et ses ressources minières inexploitées, a besoin de paix maintenant plus que jamais.



Ce que nous n'obtiendrons pas par la diplomatie nous ne l'obtiendrons jamais par la guerre.



#Non à la guerre

#referendumpouruneinterventiondelaCEDEAOauNiger