Niger: Le commandement militaire des forces Armées décide de souscrire à la déclaration des FDS pour " éviter un bain de sang"

Dans un communiqué lu à Dakaractu, l'État-major des Armées Nigériennes a décidé de calmer les esprits. Ainsi, pour éviter un dénouement malheureux de la situation, une décision phare a été prise. " Le commandement militaire des forces Armées Nigériennes composé du Chef d’État-Major des armées et des Chefs d'État-Major d'armées, à l'issue d'une réunion tenue le 26 juillet et motivée, d'une part, par le souci de préserver l'intégrité physique du Président de la République et de sa famille, d'éviter une confrontation meurtrière entre les différentes forces qui au-delà de ces dernières, pourrait provoquer un bain de sang et entacher la sécurité de la population et d'autre part, par le souci de préserver la cohésion au sein des forces de défense et de sécurité, a décidé de souscrire à la déclaration des forces de défense et de sécurité", a-t-on lu dans le communiqué portant la signature du Général de Division Abdou Sidikou Issa.



Dans la même veine, ledit commandement de mettre en garde contre toute " intervention extérieure qui risquerait d'avoir des conséquences désastreuses et incontrôlables pour les populations...".



Enfin, " l'État-major des Armées de rappeller " notre pays reste toujours en proie à l'insécurité imposée par des Groupes Armés Terroristes et autres Groupes du Crime organisé" et d'inviter les FDS " à rester concentrées sur leurs missions...".