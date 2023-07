Niger: La CEDEAO rejette le communiqué de l'État-major et exige la libération du président Bazoum

La CEDEAO s'est fendue d'un second communiqué pour condamner encore une fois le coup de force au Niger et rejetter par ricochet le communiqué de l'État-major, " annonçant la prise de pouvoir par le commandement militaire des forces Armées Nigériennes".



Selon elle, cette sortie constitue une " violation totale des principes démocratiques qui fondent la gestion du pouvoir politique dans l'espace CEDEAO".



L'Institution exige par la même occasion la libération de Bazoum et "renouvelle sa ferme opposition à tout changement du pouvoir politique par des moyens anticonstitutionnels".



Elle a appelé au "retour à l'ordre constitutionnel sans délai et sans condition...".