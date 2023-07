Niger/ Éventuelle rupture de l’ordre constitutionnel: L'UE n'écarte pas de procéder à la " suspension immédiate de tout appui budgétaire"

Dans une déclaration, le Haut représentant au nom de l’UE a martelé que " l’Union Européenne condamne avec la plus grande fermeté le coup d’État au Niger. Les événements de ces derniers jours constituent une atteinte grave à la stabilité et à la démocratie au Niger. Comme le souligne la CEDEAO dans son dernier communiqué, ce coup de force est en violation totale des principes démocratiques qui fondent la gestion du pouvoir politique dans la région. L’UE réitère son soutien à l’action de l’organisation de la sous-région et aux efforts en cours pour permettre un retour immédiat à l’ordre constitutionnel".



À l'instar des messages de soutien, " l'Union européenne appelle à ce que la sécurité et la liberté de mouvement du Président Bazoum soient assurées sans conditions". Avant de déclarer fermement que " Toute rupture de l’ordre constitutionnel aura des conséquences sur la coopération entre l'UE et le Niger, y compris la suspension immédiate de tout appui budgétaire. Nous resterons en étroite coordination avec les Chefs d'État de la CEDEAO".



L'UE dit ainsi " demeurer aux côtés des populations du Niger et réaffirmer son plein attachement au strict respect de l’État de droit, des droits de l’Homme et du droit international humanitaire au Niger".