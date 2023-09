Niger/ Échanges entre l'armée française et les putschistes: Vers le retrait de certaines unités françaises du pays

D'après le " Monde", des discussions sont en cours entre l'armée française et les putschistes au Niger pour aller vers le retrait d'une partie des unités françaises du Niger. " des discussions sur le retrait de certains éléments militaires ont commencé", ont déclaré des sources françaises au " Monde". Une autre source d'ajouter qu'il est " normal d’en discuter dans la mesure où la coopération antiterroriste est interrompue" depuis le coup d’Etat du 26 juillet.



Paris rejetait l'idée d'un départ de ses militaires dans le Sahel. Et il s'agit de quelque 1.500 soldats répartis dans trois bases notamment dans la capitale, Niamey, à Ouallam, au nord de la capitale, et à Ayorou, près de la frontière avec le Mali.



Pour l'instant, aucune information n'a encore fuité sur le nombre de soldats concernés et les modalités relatives à ce départ. Toutefois, Paris continue de refuser le départ de son ambassadeur et d'exiger le retour de Bazoum pour rétablir l'ordre constitutionnel...