Nécrologie : Rappel à Dieu de Néné Ly, fille du DG de l’ARTP Abdoul Ly.

Dakaractu vient d’apprendre la triste nouvelle du rappel à Dieu de Néné Ly, fille du directeur général de l’autorité de régulation des postes et télécommunications (ARTP), Abdoul Ly. Âgée d'environ 22 ans, Néné Ly était étudiante dans une université en France.



Informé de la triste nouvelle, Abdoul Ly s’est déployé en France depuis hier. Pour le moment, le rapatriement du corps et l’enterrement restent à déterminer.



Dakaractu s’associe à la douleur et présente ses condoléances au directeur général de l’ARTP, au personnel ainsi qu’à toute sa famille…