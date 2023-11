N'Gazobil (Mbour): Incursion du Premier ministre dans ce haut lieu de la chrétienté

Poursuivant sa tournée économique dans la région de Thiès, le Premier Ministre Amadou Bâ s’est rendu ce mardi à N'Gazobil, un village situé sur la Petite-Côte sénégalaise. Défini comme un haut de lieu de la chrétienté au Sénégal, il abrite un séminaire de formation des prêtres ou des hommes de valeur au Sénégal. Après son accueil, le Premier ministre Amadou Bâ a découvert une partie des traditions de cette localité où l’ancien Président Léopold Sédar Senghor avait été interné de 1914 à 1922



Le responsable du petit séminaire de Ngazobil a informé que la structure compte 132 élèves cette année . Cependant, d’autres localités du pays à l’image de Kaolack et de Kolda s’adonnent aussi à la même tradition.



Le chef du gouvernement lors de son intervention a exprimé toute sa satisfaction en visitant ce lieu qui pour rappel, dispose d’un cadre naturel attrayant et doté notamment d'une falaise de calcaire et d'une belle plage sablonneuse.



« Nous avons vu les conditions dans lesquelles ils travaillent, je pense que c’est une école qui mérite d’être soutenue davantage parce que vous formez des hommes droits, des pêcheurs à la ligne infinie dont la fonction est de pêcher des hommes comme l’a dit le grand poète du 17ème et 18 ème siècle », a-t-il indiqué.