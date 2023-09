Mûrissement d’un plan B pour Pastef: ….Et si la nouvelle donne validait Cheikh Tidiane Dieye?

Le compte à rebours est déclenché avec le parrainage qui constitue une étape majeure vers l’élection présidentielle de 2024. Les 126 candidats déclarés se sont successivement dirigés hier vers la direction générale des élections (DGE) pour le retrait des documents pour débuter la collecte qui se déroulera à 3 niveaux : la collecte pour les élus ( les députés), celle des collectivités territoriales et celle des citoyens dont d’ailleurs, la majorité des candidats déclarés vont effectuer. Le tournant de cette distribution des fiches de parrainages hier, c’était « le blocage de Ousmane Sonko » dont le mandataire a été éconduit. Ayib Daffé n’a pas finalement retiré les documents de parrainages pour son « candidat ». Mais c’est sans compter avec ce boulevard qui s’ouvre dans les rangs des souteneurs du président de l’ex parti Pastef.







En effet, quelques heures après le rejet du leader de Pastef par la DGE, le secrétaire général du parti Bassirou Diomaye Faye, Guy Marius Sagna et Birame Souleye Diop ont tous les trois dépêché chacun un mandataire pour récupérer des fiches de parrainages. Un plan B qui serait en train de se dessiner ? Tout laisse croire à cette hypothèse au regard de la situation judiciaire que vit actuellement leur leader. D’ailleurs, deux autres, notamment Abass Fall et El Malick Ndiaye, tous deux responsables du « défunt parti », se seraient également jetés à l’eau en envoyant aussi des mandataires. La liste est-elle exhaustive ? Ces cinq responsables politiques de pastef sont-ils les seuls à pouvoir constituer un plan B pour sauvegarder le projet déjà porté depuis 2014 par le leader Ousmane Sonko? Ce dernier a pourtant un allié, qui le connaît foncièrement de « l’intérieur et de l’extérieur »: il s’agit de Cheikh Tidiane Dieye, coordonnateur de la plateforme politique « Avenir Senegaal Biñu Bëgg ».







Ce qui demeure factuel, c’est que depuis plusieurs semaines alors que le président de l’ex Pastef subit les affres de la justice, tous ses lieutenants ont crié sur tous les toits que leur candidat n’était autre que Ousmane Sonko. El Malick Ndiaye, secrétaire national à la communication du Pastef, lors d’un débat sur une chaîne privée de la place, a foncièrement rejeté tout plan hormis celui qu’ils ont toujours envisagé : Ousmane Sonko. « Notre plan A c’est Ousmane Sonko, notre plan B c’est Sonko Ousmane » avait-il martelé.







Guy Marius Sagna lors d’un entretien sur France 24 il y a une semaine, a également soutenu que Ousmane Sonko est le candidat du pastef. Mais au même moment, Cheikh Tidiane Dieye, décide de renoncer à sa candidature pour soutenir celle de Ousmane Sonko en 2024. « La conviction que j’ai en disant que Ousmane Sonko sera et doit être candidat m’a permis, après des discussions au sein de notre mouvement politique, de décider de renoncer à être candidat à l’élection présidentielle de 2024 pour soutenir la candidature de Ousmane Sonko » s’exprimait ainsi sur la 7tv Cheikh Tidiane Dieye disant prendre la pleine mesure de son choix.



Cheikh Tidiane Dieye-Sonko: La convergence de vision



Au-delà de leur appartenance à une même zone, c’est à dire, de la Casamance, Cheikh Tidiane Dieye et Ousmane Sonko sont en réalité liés par une vision pour un développement du Sénégal. Le coordonnateur de la plateforme Avenir Senegaal Biñu Bëgg, lors de l’entretien sur Dakaractu en 2021, avait fortement revendiqué cette convergence de vision entre lui et le leader du Pastef. « Nous avons beaucoup de points en commun au niveau de la vision politique. En effet, lorsqu’on créait notre plateforme en 2015, nous avions revisité les documents du Pastef. Nous nous sommes rendus compte que nous avons la même vision. On s’est rencontré et on a échangé. D’ailleurs, je tiens à préciser qu’Ousmane Sonko a même contribué dans l’élaboration de notre manifeste » rappelle Cheikh Tidiane Dieye. La proximité avec le leader de l’ex-parti Pastef, la confiance que ce dernier place en lui et son expérience électorale ne lui permettrait-il pas de se porter volontaire comme plan B pour le compte des patriotes? Depuis les mouvements hier, la donne semble changer. Ainsi, certains avanceraient même le nom du coordonnateur de Avenir Senegaal Biñu Bëgg. Mais sa déclaration quelques jours auparavant ne constituerait-elle pas un obstacle pour lui? Ne serait-il pas difficile pour lui de revenir sur sa décision malgré ces mouvements pour un « potentiel plan B » qu’il pourrait « légitimement » revendiquer. Le temps reste meilleur juge.