Mondial Beach Soccer : La délégation sénégalaise est bien arrivée au Paraguay

L'équipe nationale Sénégalaise de Beach soccer est désormais en terre Paraguayenne. Après reçu le drapeau national des mains du ministre des sports Matar Bâ, les "Lions" ont rallié ce mardi, le pays hôte de la prochaine Coupe du monde de Beach soccer, le Paraguay (21 novembre au premier décembre.) "On vient d'arriver au Paraguay après un long voyage. Nous avons fait Dakar - Dubaï avant de faire Dubaï - Sao Paolo. Nous avons enfin fait le trajet Sao Paolo - Asuncion, pour vous donner une idée de ce voyage fastidieux" a expliqué le sélectionneur national Ngalla Sylla, à son arrivée avec le reste de la délégation sénégalaise.



Ce qui explique la séance de décrassage dont les joueurs se sont contentés entre 18h et 19h heure locale. Une séance de 30 minutes de footing et une longue série d'étirements, a rapporté le coach Ngalla Sylla qui compte disputer deux matches amicaux avant le début de la compétition (Contre le Paraguay et Oman.)



Pour ce qui du calendrier d'entraînement, tout a été calé afin de mettre le groupe dans des conditions de performance. " Notre programme se déroulera comme suit, dès ce mercredi : il y aura une séance d'entraînement de 18h à 19h. Une séance d'une heure de temps qui sera largement consacrée à la partie technico-tactique." Il s'agira là d'une revue des troupes et d'un dernier réglage pour Ngalla Sylla et son staff.



Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, le Sénégal devra disputer deux matches amicaux à partir de ce jeudi 14 contre le pays organisateur le Paraguay, puis contre Oman à la date du 17. Ils entrent en lice le 22 novembre contre la Russie à partir de 23h15 GMT. Le Sénégal, actuellement classé au 10e rang mondial, numéro 1 en Afrique, est logé dans le groupe C avec la Russie, la Biélorussie et les Émirats Arabes Unis.