Modou Lô vs Ama Baldé / Luc Nicolaï ferme la porte aux médias « profitards » !

L’accès à l’arène nationale de Pikine sera extrêmement limité avec un triage sur le volet qui sera effectué par le promoteur Luc Nicolaï et ses partenaires. Au sortir de la réunion de sécurité qui s’est tenue ce mardi, à l’arène nationale de Pikine, Luc Nicolaï a mis en garde les médias « profitards » qui n’ont jamais contribué à la visibilité de l’affiche de lutte avec frappe entre Modou Lo et Ama Baldé le 5 novembre prochain.



Il s’en est expliqué en ces termes ! « Pour ce qui est des accréditations, je tiens à être très clair ! Les médias qui n’ont jamais participé à la promotion de cet événement, d’une manière ou d’une autre, ne seront pas accrédités ! Il faut que ça soit clair, vous ne pouvez pas rester à l’ombre, les bras croisés et venir réclamer une accréditation le jour-j. Ceux qui seront sélectionnés auront des gilets et d’autres identifiants qui permettront de bien les distinguer. Les médias qui n’en disposent pas seront priés d’évacuer les lieux. Les télévisions partenaires avec qui je travaille, en l’occurrence la TFM et ITV seront aussi tenues de se présenter à l’arène nationale avec leurs accréditations. Dans le cas contraire, l’accès au stade leur sera refusé ! Donc c’est une manière de vous dire qu’on ne badine pas avec l’organisation et les droits TV. On a investi beaucoup d’argent pour que ce combat se tienne dans les meilleures conditions possibles » a averti Luc Nicolaï.



Pour rassurer les milieux de supporters qui feront le déplacement ce weekend à Pikine, l’homme d’affaires annonce que : « le dispositif sécuritaire a été renforcé. Les amateurs de lutte peuvent venir tranquillement assister à ce combat de Lutte. Il y aura une sécurité exceptionnelle dans le stade et dans les alentours. À partir de samedi à 8h00 du matin personne, à part les membres du comité d’organisation, personne n’aura accès a l’arène nationale de Pikine. Il n’y aura aucune exception y compris pour moi-même le promoteur, sans mon badge je n’aurais pas accès au stade. Rien ne sera laissé au hasard pour que cet événement soit un succès » a-t-il promis.