Mobilité urbaine : Une enveloppe de plus de 73 milliards FCFA injectée dans la banlieue dakaroise

Le désenclavement et le désencombrement sont les maîtres mots de l’Etat du Sénégal qui a sans doute, vu la peine de cette dame qui voulait se rendre en centre-ville pour ses activités commerciales. Un État qui a, certainement entendu les complaintes de ces centaines de jeunes qui se précipitent sur « les marche-pied » des « Ndiaga Ndiaye » (transports en commun) pour être les premiers à étaler leurs marchandises à Colobane.



Le passage du Premier ministre Amadou Bâ au nom du chef de l’Etat, prévu ce samedi dans la banlieue dakaroise, va constituer un déclic face aux attentes des populations. Amadou Bâ y effectuera le lancement de plusieurs chantiers structurants notamment les travaux d’élargissement et d’aménagement de la route des Niayes estimé à environ 58,8 milliards FCFA.



Un projet qui vise à promouvoir un développement économique et social plus viable dans cette zone d’habitations denses, à vocation commerciale, avec une réduction significative des coûts des transports et une amélioration sensible de la mobilité.



En conformité avec les orientations préconisées par les documents stratégiques régissant sa politique sectorielle en matière de transport, l’Etat du Sénégal a décidé de réaliser des projets d’aménagement hautement structurants pour les transports dans l’agglomération urbaine de Dakar en vue d’accroître la mobilité dans la capitale. Ces importants travaux concernent les principaux axes du réseau principal de la capitale.



Parmi ces projets, figurent la route des Niayes et ses voiries urbaines de connexion, qui se justifient d’abord par l’intérêt majeur qu’elles revêtent dans le dispositif urbain et ensuite par leur vocation de principale collectrice du trafic des quartiers les plus peuplés de la banlieue notamment Pikine, Thiaroye, Yeumbeul, Malika, et Keur Massar. En outre, ces travaux devront apporter une réponse appropriée aux problèmes inhérents à l’assainissement routier pendant l’hivernage. Ce contrat est estimé à 58 854 695 463 FCFA. L'Etat du Sénégal va financer 15 % du projet et la Banque de Développement de Chine (CDB) 85 %.



Le Premier ministre effectue aussi, les travaux d’aménagement des voiries urbaines en connexion avec la route des Niayes aux Parcelles assainies de Dakar. Pour ce projet, il faut rappeler que c’est l’Etat qui a entièrement financé à hauteur de 15 milliards FCFA. Il s’agira de faire la réhabilitation et l’aménagement de ces rues qui vont favoriser la création de réseaux structurants pour la mobilité à Grand Médine et dans les Parcelles assainies de Dakar. Les travaux prennent également en compte un dispositif d’assainissement considérable.



Le projet s’inscrit dans la politique d’amélioration de la mobilité urbaine et du cadre de vie dans les agglomérations de Dakar et environs. Prévus sur 12 mois, ces travaux permettront de créer des emplois temporaires et permanents par le recours à des techniques à Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO).

Cheikh S. FALL