Mobilisation du 06 janvier : Le préfet de Dakar interdit le rassemblement de l’opposition

La demande de manifestation de l’opposition prévue ce vendredi 06 décembre 2023 de 15h à 19h à la place de la nation a été interdite par le préfet de Dakar.



Le préfet de Dakar dans sa réponse du 04 janvier 2023 informe que le lieu retenu fait l'objet depuis quelques jours, de travaux d'envergure dans le cadre du projet Bus Rapid Transit (BRT) et pour les besoins des prochaines activités de la fête de l'Indépendance.



Ainsi, la place où devait se tenir la mobilisation de Yewwi Askan Wi est marquée par une présence continue d'engins et d'ouvriers, qui rend désormais impossible la tenue de rassemblements, en raison des risques d'accident et de retard dans le planning d'exécution des travaux.



Pour rappel, la coalition Yewwi Askan Wi a tenu hier une conférence de presse en invitant à une forte mobilisation ce vendredi. L’opposition persistera -t-elle dans sa logique de marche pour dire non au 3e mandat et dénoncer les défaillances dans la gestion des fonds de Covid-19 ? Les prochaines heures nous édifieront.