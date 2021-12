Militantisme politique : La première promotion de l'académie libérale porte le nom de son parrain Me Abdoulaye Wade

C'est le Grand Oral! Entendez par cette expression le discours que les premiers auditeurs ont émis au cours de la cérémonie de sortie de promotion 2020-2021 de l'académie libérale. Par l'initiative de la Fondation Friedrich Naumann, l'académie libérale au Sénégal a distingué ses premiers formés à la politique libérale, au leadership politique, à la connaissance et à l'éthique dans la gestion de la cité.



Le parrain choisi pour la première sortie de promo est le président Abdoulaye Wade, fondateur du libéralisme Africain. Après quinze mois de formation politique, les 24 distingués ont pu acquérir de la connaissance et des aptitudes qui devront leur permettre de faire preuve d'un militantisme au service de la nation.



Plusieurs personnalités politiques reconnues de par leur parcours libéral étaient présentes à la cérémonie de distinction de jeunes politiques formés en école libérale. Cellou Dalein Diallo, Vice-président de l'internationale libérale, le constitutionnaliste Ismaïla Madior Fall, Modou Diagne Fada, de Ldr/ Yessal, le Dr Malick Dieng, directeur de l'institut libéral sénégalais entre autres. Ainsi, le libéralisme demeure, selon Ismaïla Madior Fall, "une option politique qui s'adapte dans le temps et dans l'espace". Une raison suffisante pour que les jeunes politiques se l’approprient.



Les récipiendaires, heureux d'être les initiateurs, se sont réjouis chacun de voir le fondateur du libéralisme Africain être honoré. Un geste que le Pape du Sopi mérite amplement...