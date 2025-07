Micro trottoir / Ada Fass ou Liss Ndiago ? La rue tranche, mais le débat continue

Le duel entre Ada Fass et Liss Ndiago divise profondément les fans de lutte, tant les deux gladiateurs semblent proches en force comme en détermination. Pour Assane, ce combat est un pur 50/50, mais Ada Fass semble avoir un petit plus en qualité. Milano Bamba, lui, ne cache pas son optimisme : "Ada va vaincre, c’est sûr", affirme-t-il avec confiance. Un jeune passionné enfonce le clou en décrivant Ada comme plus féroce, convaincu que dès le premier contact, Liss Ndiago ne tiendra pas le choc.

Mais tout le monde ne partage pas cet avis. Thiate, banlieusard convaincu, rappelle que Liss Ndiago a déjà terrassé un certain Lac Rose et prévoit le même sort pour Ada Fass. Un autre fan va jusqu’à balayer les espoirs des fans d’Ada : "Il ne sait rien ! Liss est plus fort, il va le battre sans trembler." Dans ce face-à-face tendu, chaque camp affûte ses arguments comme on aiguise des armes. Le jour J, seule l’arène tranchera ce débat brûlant.