Mesure et suivi de la sévérité de la Covid-19 : baisse au Sénégal et amélioration du taux de maîtrise

Le baromètre de suivi de l’évolution de l’indice de mesure et suivi de la sévérité de la Covid-19 en une semaine, révèle que la sévérité de la Covid-19 est en hausse dans le monde, en Afrique et en Amérique. Cependant, elle est en légère baisse en Asie, en Europe et en Océanie.

Au 12 décembre 2021 , Bhutan arrive en tête (avec un score de 0,996 sur un total possible de 1 dans un échantillon de 143 pays du monde), devant la Côte d'Ivoire (0,994) et Sao Tomé et Principe (0,994). Les scores les plus faibles sont détenus par la Mongolie (0,595) et Chypre (0,616). Le score moyen des pays de l’échantillon s’affiche à 0,851 le 12 décembre 2021 contre 0,854 le 05 décembre 2021, soit une sévérité faible au niveau mondial.

Les nouveaux cas enregistrés par semaine ont légèrement baissé dans le monde. En effet, environ 4,36 millions nouveaux cas ont été déclarés durant la semaine du 29 novembre au 05 décembre 2021 ; contre 4,26 millions nouveaux cas entre le 06 et 12 décembre 2021. Il en est de même pour les décès. Leur nombre est passé de 55 691 (entre le 29 novembre et le 05 décembre 2021) à 49 773 durant la semaine du 06 au 12 décembre 2021.

L’analyse par continent montre que, pour l’Afrique, les scores sont compris entre 0,646 (Namibie) et 0,994 (Côte d'Ivoire), avec une moyenne de 0,876 le 12 décembre contre 0,893 le 05 décembre, soit une sévérité faible. Le Sénégal, le Burkina Faso et le Soudan du Sud enregistrent les plus fortes progressions de scores dans l’indice en une semaine en Afrique (plus fortes baisses de la sévérité).



Au Sénégal, la sévérité de la Covid-19 est en baisse comparée à la semaine passée. Son score s’affiche à 0,955 le 12 décembre (contre 0,872 le 05 décembre), soit une sévérité faible. Le pays occupe le 34ème rang dans le classement mondial (sur notre échantillon de 142 pays) et le 13èmerang dans le classement africain (sur un total de 41 pays du continent). Le nombre de nouveaux cas détectés par semaine au Sénégal a augmenté (62 cas durant la semaine du 06 au 12 décembre 2021, contre 39 cas entre le 29 novembre et le 05 décembre 2021). Cependant, aucun décès n’a été enregistré durant la semaine du 06 au 12 décembre (contre 01 décès entre le 29 novembre et le 05 décembre). S’agissant du taux de maîtrise (le rapport entre les nouvelles infections et les guérisons), il s’est amélioré passant de 0,41 le 05 décembre à 0,82 le 12 décembre.

L’Europe affiche en moyenne un score de 0,792 le 12 décembre contre 0,782 le 05 décembre 2021, soit une sévérité modérée. Le meilleur score dans ce continent est de 0,992 (Albanie) et le pays le moins performant affiche un score de 0,616 (Chypre).

En Amérique , les scores varient entre un minimum de 0,697 (Honduras) et un maximum de 0,992 (Cuba), avec une moyenne de 0,856 le 12 décembre 2021 ; contre 0,859 le 05 décembre 2021, soit une sévérité faible.

L’Asie enregistre en moyenne un score de 0,889 le 12 décembre contre 0,891 le 05 décembre 2021, soit une sévérité faible. Le meilleur score (et donc la plus faible sévérité) est obtenu par Bhutan (0,996). La Mongolie (0,595) et le Vietnam (0,683) enregistrent les plus faibles scores.

L’Océanie affiche un score moyen de 0,798 le 12 décembre contre 0,752 le 05 décembre 2021 . Fidji, l'Australie et la Nouvelle Zélande enregistrent des hausses de leur score...