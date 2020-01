Mbour : Les pêcheurs retournent en prison...

Les nommés Djibril Boye, Mama Diamanka, Djiby Seck, Abdoulaye Ndiaye, Déthié Faye, Moussa Dieng, Cheikh Seck, Souleymane Faye, Lamine Ndiaye, Ibrahima Ndiaye, Sidy Moctar Dieng, Matar Guèye, El Hadj Dieng et Abdou Diop restent les pêcheurs arrêtés lors des confrontations contre la police pour l'implantation d'un quai de pêche.

Poursuivis pour coups et blessures volontaires à agents dans l'exercice de leurs fonctions, dommage à la propreté immobilière d'autrui, trouble à l'ordre public. Au nombre de 14, ils ont tous nié les faits qui leur sont reprochés.

Le TGI était envahi par les policiers convoqués devant la barre par le juge aux fins de confrontation avec les pêcheurs... Après avoir écouté les deux parties (policiers et pêcheurs) le juge a renvoyé l'affaire au 14 janvier...