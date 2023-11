Mbour : Le DAGE du MFB, Abdou Ahad Mbacké Sarr, vient de remettre dix mille (10.000) parrains au coordonnateur National du pôle parrainage, Mr Abdoulaye Diagne.

Ce Jeudi 23 Novembre 2023, sous la supervision de l'adjoint du coordonnateur régional, Mr le Ministre d'État Augustin Tine, le dage du ministère des finances et du budget, Abdou Ahad Mbacké Sarr, a remis 10.000 parrains.

Le coordonnateur National a félicité et magnifié le travail colossal de Mr Abdou Ahad Sarr à Mbour. Dans le même volet, le Ministre Augustin Tine a félicité et loué le travail titanesque qu'a effectué la jeunesse de Mr Abdou Ahad Sarr. Et c'est cette catégorie de la population, c'est à dire la jeunesse, avec sa forte délégation qui retient encore plus son attention.

Cependant le dage du ministère des finances et du budget d'inviter ses camarades leaders à se focaliser sur l'essentiel, c'est à dire maximiser les efforts pour élire le candidat de Bby, Amadou Ba.

Selon Abdou Ahad Mbacké Sarr, la continuité, la stabilité du pays c'est Amadou Ba...