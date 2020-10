Match amical Sénégal - Iran : La rencontre pourrait bientôt se tenir...

En marge de l'audience que le ministre des sports Matar Bâ a accordée à l'ambassadeur de l'Iran au Sénégal, Mohammad Reza Dehshiri, ce jeudi après-midi, il a été évoqué la possibilité d'une rencontre amicale de football entre le Sénégal et l'Iran. Un souhait qui pourrait se concrétiser dans les prochaines fenêtres FIFA si les conditions sanitaires s'y prêtent.



Dans le cadre de la coopération sportive existante entre les deux pays, ce match de prestige serait le bienvenu entre la première nation Africaine au classement FIFA / Afrique, le Sénégal (1555 points, 20e mondial) et le numéro 1 sur la zone Asie - Est (1489 points, 30e mondial.) Cette opposition serait d'autant plus intéressante que les deux sélections ne se sont croisées qu'une seule fois. C'était le 1 avril 2009, dans une partie amicale, les deux équipes avaient concédé le nul 1 - 1.