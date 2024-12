Marche nue des féministes : « Notre société et notre culture ne nous préparent pas à certaines formes de lutte » (Mame Diarra Bousso Thiam)

La plateforme des femmes musulmanes de Ndeyi Askan Wi n’est pas du tout d’accord avec la manière dont les féministes comptent organiser une marche pour protester contre les viols et autres. Interpellée sur cette information, la secrétaire générale Mame Diarra Bousso Thiam affirme qu’elles ont eu écho de cette annonce. Mais, dit-elle « tout ce qu’on a à leur conseiller, c’est que quand vous menez un combat pour combattre quelque chose de mal, il ne faut pas le faire d’une manière malsaine. Donc, on leur demande juste de mener leur combat, de le faire comme elles faisaient souvent et aussi de le faire de la manière la plus saine possible. »

À ce titre, elle juge que notre société et notre culture ne nous préparent pas à certaines formes de lutte. « Et même si ce sont des formes de lutte qui se font ailleurs, elles ne pas encore d'actualité chez nous », conclut-elle...