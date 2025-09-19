Manifestation du mouvement "Rappel à l’ordre" : Le commissaire Keita et Assane Diouf appellent à poursuivre la lutte

Lors de la manifestation organisée par le mouvement "Rappel à l’ordre", plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer la gouvernance actuelle et réaffirmer leur détermination. Parmi elles, l’ancien commissaire de police Cheikhouna Sadibou Keita et l’activiste Assane Diouf.

« Ousmane Sonko avait sollicité vos voix pour arriver au pouvoir. Aujourd’hui, vous êtes là pour demander son départ. Il n’a pas d’alternative à ce que vous êtes en train de faire. On ne doit pas reculer dans ce combat », a déclaré le commissaire Keita, exhortant les manifestants à maintenir la pression.

De son côté, Assane Diouf a rappelé les relations passées entre le président Sonko et ses soutiens : « Il fut un temps où il nous appelait au téléphone et s’assurait de sa sécurité avant de sortir.[...] On ne va plus demander une autorisation , car la marche est autorisée par notre Constitution. »