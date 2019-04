Mame Boye Diao mérite le trophée du meilleur défenseur de « l’équipe APR ».

Je ne suis pas « aperiste » mais, je constate que, s’il y a une personne qui mérite une médaille pour la défense du bilan du régime en place avec pertinence, c’est bien Mame Boye Diao.

En effet, il ne rechigne jamais devant la demande des medias contrairement à d’autres responsables, qui se recroquevillent dans leur coin à leur moindre sollicitation.

Mame Boye Diao, avec beaucoup de talent et de modestie, est toujours au front pour expliquer et convaincre les sénégalais par rapport aux actions du gouvernement, sans pour autant, en être le porte parole désigné.

On me dira certainement que c’est normal, puisqu’il est un responsable du parti mais, il faut reconnaitre que ce n’est pas un exercice facile car, son image peut y prendre un mauvais coup, s’il s’y prenait mal.

Il faut donc « rendre à César ce qui appartient à César ». Et ceci, même si César ne l’a jamais réclamé car, il faut aussi le constater, il ne s’est jamais embrouillé pour des histoires de postes. Ce dont il est question ici, c’est de la reconnaissance pour les nombreux efforts consentis qui donne un peu de tonus pour pouvoir continuer à défendre son parti.

Il faut aussi le reconnaitre, l’homme a toutes des qualités et les légitimités politique et intellectuelle.

En effet il est responsable politique à Kolda, qui ne fait certes pas beaucoup de tintamarre autour de ses actions, mais, est réputé très efficace. C’est cela son style et, il faut le lui concéder car tout ce qui compte c’est le résultat.

Au niveau national, on l’a déjà évoqué, y a pas son doublon. Car ce n’est pas seulement l’idée d’aller sur les plateaux de télé pour défendre son bilan mais, le style aussi y est pour quelque chose. Mame Boye, c’est l’argument et la mesure dans ses propos, ce qui fait que, vous pouvez ne pas être d’accord avec lui mais, vous l’écouterez quand même !

Du point de vue intellectuel, je vous recommande de faire une brève recherche sur son parcours pour avoir une idée.

En tant que koldois c’est un sentiment de fierté qui n’anime, lorsque je suis ses interventions. C’est un modèle d’inspiration pour qui veut, se mettre au service de ses concitoyens.



Un Koldois.