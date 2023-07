Malversations à la banque agricole : Une mafia interne ciblait les « comptes dormants » et ceux de clients décédés, 164 milions FCFA détournés…

Né en 1983, Mamadou Moustapha Fall, responsable du contrôle décentralisé à la Banque agricole a été déféré au parquet pour accès et maintien illégal dans un système informatique, faux et usage de faux, escroquerie, retraits frauduleux sur le compte d'autrui, usurpation d'identité et association de malfaiteurs, a renseigné le journal Libération dans sa parution de ce lundi.

Son présumé complice, Babacar Adrien Tall

(1982), ex-agent monétique dans la même banque est quant à lui en fuite. En date du 26 juin 2023, la Sûreté urbaine (Su) a été saisie par lettre plainte signée par Baboucar Diouf, d'ordre et pour le compte de la Banque agricole, formulée contre Mamadou Moustapha Fall et inconnus pour les faits en cause.

Baboucar Diouf, directeur de l'audit et de l'inspection de la Banque agricole, a expliqué que l'établissement a été alertée par des clients, lesquels ont fait état de sommes d'argent qui auraient été retirées frauduleusement de leurs comptes bancaires. Le sieur Diouf précise, à cet effet, avoir mené des investigations poussées aux fins de situer les responsabilités. C'est ainsi qu'il a adressé une note à la direction générale de la Banque agricole en date du 23 juin 2023. Dans cette lettre, il a fait des constats sur des consultations de signatures et d'historiques de comptes dormants de huit (08) clients victimes de retraits frauduleux.

Les comptes « dormants » ciblés….

Les comptes dormants ciblés. Selon lui, Mamadou Moustapha Fall, contrôleur permanent à la Direction de la conformité et du contrôle permanent, procédait à la consultation de signatures des clients sur « Amplitude », à la consultation de solde et de l'historique de comptes bien avant l'exécution de chaque retrait frauduleux.

Poursuivant son argumentaire, Baboucar Diouf a tenu à souligner qu'en tant que contrôleur, le travail de Mamadou Mousta-pha Fall ne peut se faire qu'après exécution d'une opération ou à la limite pendant celle-ci, mais pas avant sa réalisation. Cependant, dit-il, force est de constater que tous les comptes de clients victimes de fraude connue et traitée, depuis 2020, ont fait l'objet de consultation préalable avant les opérations frauduleuses. Moustapha Fall sauf pour le client O.D. Ndour dont la consultation préalable a été effectuée le 15/01/2020 par Babacar Adrien Tall, ex-agent monétique de la Banque agricole.

Les retraits frauduleux ont commencé depuis 2020…

Ainsi, informe-t-il, la consultation de signature est principalement dévolue au service du «Front Office», particulièrement aux préposés à la caisse, au guichet, au responsable, chefs d'agence, agents commerciaux, conseillers commerciaux, superviseurs commerciaux et agents du service virement. Selon le sieur Diouf, l'objectif de ces consultations etait de s'assurer de la conformité entre la signature apposée sur le chèque, l'ordre de virement ou autres demandes du client avec celle scannée dans le Système d'information bancaire (Sib). Babacar Diouf poursuit pour dire dans les colonnes de Libération que la consultation de l’historique d'un compte permet non seulement de connaître son le solde, mais aussi de visualiser les mouvements sur une période déterminée.

Poursuivant, il dira que sa mission d'audit et d'inspection a relevé les faits suivants : les comptes cités dans ce document étaient dormants, pour l'essentiel, au moment des forfaits; la technique de fraude utilisée par les faussaires consiste à demander aux collaborateurs coopérant avec eux de leur fournir des informations d'identification (N°

Cni, date de naissance, lieu, adresse etc.) et spécimen de signature des clients détenant des fonds importants.

Ensuite, une fois tous les éléments/informations réunis, ils se font confectionner soit une fausse Cni ou passeport en imitant la signature du titulaire du compte; la vigilance des caissiers est souvent trompée par la « quasi conformité » des signatures portées sur les chèques de guichet et bordereaux de retrait et au spécimen enregistré dans le Système d'information bancaire « Amplitude » : les informations sur les pièces d'identités présentées par les fraudeurs aux caissiers sont identiques à celles enregistrées sur « Amplitude » ; enfin, tous les retraits ont été effectués par chèques de guichet principalement aux agences de Dakar (A.P.D, Cambérène, Pikine, Parcelles Assainies, Yoff, Maristes et Keur Massar).

Sur les habilitations légales du service de conformité et du contrôle permanent, le mandataire de la Banque agricole soutient que celui-ci effectue un contrôle permanent de deuxième niveau en vérifiant les opérations effectuées par les contrôle de premier niveau.

Toujours selon Libé, le sieur Diouf de préciser que le contrôleur permanent effectue des contrôles sur la base d'un échantillônnage fourni par sa hiérarchie pour pouvoir consulter les signatures, historiques des mouvements et le soldes des comptes des clients, des prérogatives dont ne disposaient pas le sieur Fall. Monsieur Diouf a terminé en disant que le sieur Fall et ses acolytes, ont au total causé un préjudice financier de cent soixante-quatre millions deux cent mille (164.200.000) de Fcfa à la Banque agricole avant de préciser que des investigations étaient en cours pour voir s’il n’y avait pas d’autres complices en interne.

Les compte de clients décédés également touchés…

Pour les comptes ayant fait l'objet de retraits frauduleux, les investigations ont montré qu'ils avaient été ouverts à Dakar, Mbour, Kolda, Touba, Thiès... Les mis en cause n'ont même pas épargné le compte numéro 00310424201 dont le titulaire est décédé. Ce compte, selon nos confrères de Libération a fait l'objet de deux retraits frauduleux, le 24 janvier 2020 de 4 500 000 Fcfa, à Bargny et le 28 janvier 2020 de 3 000 000 Fcfa, à Keur Massar.

Les investigations révèlent que la signature du client a été consultée par monsieur Babacar Adrien Tall le 15/01/2020, soit neuf jours avant le premier retrait. Quant à son acolyte Mamadou Moustapha Fall, il a consulté la signature du client dudit compte le 21/02/2020 après la dernière opération frauduleuse.

Faisant suite aux conclusions du rapport d'audit ayant épinglé Mamadou Moustapha Fall

comme étant celui qui a planifié toutes ces opérations frauduleuses, la Sûreté Urbaine a dépêché sur le champ une équipe au siège de la banque où étant, les agents ont procédé à son interpellation et à sa conduite au service.

Entendu, Mamadou Moustapha Fall a nié toute implication dans la commission des faits pour lesquels il est poursuivi. Selon lui, en sa qualité de responsable permanent du contrôle décentralisé au siège de la banque agricole, sa hiérarchie l’impute des missions de contrôles à réaliser sur la base du plan annuel validé par la direction générale.

Interrogé sur les consultations d'historiques de soldes et des signataires des comptes des huit

(08) clients de la banque agri cole, qui ont permis à ses complices de faire des retraits frauduleux comme mentionnés dans le rapport d'audit, le sieur Fall a déclaré se rappeler n'avoir consulté que trois comptes à savoir celui de H. Cissokho, de M. Sarr et de O. Diagne « conformément à sa mission de contrôleur. »

D’après Libération, Babacar Adrien Tall déjà inculpé pour des faits similaires et placé sous mandat de dépôt, est cité comme l’un des complice de Mamadou moustapha Fall. Adrien Tall est présentement sous contrôle judiciaire là où Mamadou moustapha Fall a été déféré