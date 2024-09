Mali/Une nouveauté dans l'arsenal de guerre des rebelles : le CSP se dote de drones et en a fait usage.

Selon nos confrères de Rfi, les rebelles du Cadre stratégique permanent (CSP) du Mali ont décidé désormais de se battre avec des drones. D'ailleurs, ces derniers en ont fait usage le 11 septembre 2024 contre un camp de l'armée malienne, à une centaine de kilomètres de Tombouctou, a-t-on appris. La source précise qu’aucune victime n’a été toutefois enregistrée. Les rebelles ont révélé qu'ils détenaient par devers eux des drones et en ont fait usage deux fois de suite. Nos confrères de faire savoir qu'il s'agit d'une nouveauté dans leur arsenal, qui pourrait modifier la forme de la guerre que se livrent l'armée malienne, ses supplétifs de Wagner et les rebelles du Nord.

Ainsi, le camp de Goundam a été la cible des dernières frappes. Et que des sources locales ont informé que des obus sont tombés juste à côté du camp. De leur côté, les rebelles ont affirmé en avoir fait usage « pour la première fois fin juillet à Tinzaouatène, lors de leur unique mais importante victoire face aux soldats maliens et au groupe Wagner, qui avaient perdu plusieurs dizaines d'hommes ».

Pour l'instant, la provenance de ces drones n'a pas été révélée. Pour sa part, le porte-parole du CSP, Mohamed el Maouloud Ramadane, affirme uniquement qu'ils ont été « achetés », et assure qu'ils n'ont été fournis ni par l'Ukraine (« Nous avons des contacts, mais ils ne nous ont donné aucun équipement ») ni par le JNIM (Groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans), lié à al-Qaïda. »

Les combattants du CSP posséderaient ces drones depuis déjà une dizaine de mois. « Il a fallu former les gens, fabriquer les grenades, c'est dangereux et ça prend du temps », explique l'un d'entre eux, joint par RFI. Pour rappel, l'armée malienne avait exceptionnellement reconnu « un nombre important de pertes en vie humaines et matérielles », dans son communiqué du 29 juillet…