Maguette Sène sur la communalisation de Malicounda : « Nous ne sommes pas contre, mais il faut respecter le mandat et les règles démocratiques »

Invité de l’émission Leral sur Mbour FM 96.5, le maire de Malicounda, Maguette Sène, a exprimé sa position sur la possible communalisation de Malicounda en deux zones. Tout en se disant favorable à une réforme réfléchie et inclusive, il met en garde contre toute démarche précipitée et unilatérale.



Maguette Sène ne rejette pas l’idée de voir Malicounda évoluer sur le plan administratif. Bien au contraire, il affirme : « Nous ne sommes pas contre et nous avons préparé cette affaire. Il faut le faire de manière inclusive. » Toutefois, le maire insiste sur le respect du calendrier électoral : « Le mandat doit aller à son terme. Les populations ont élu un maire pour cinq ans. »



Une réforme nécessaire mais pas à n’importe quel prix

Pour lui, toute transformation territoriale doit s’inscrire dans une réflexion globale à l’échelle nationale : « Il faut attendre la réforme générale. Vouloir isoler Malicounda, créer une délégation spéciale et précipiter les choses, ce n’est pas normal. »



Maguette Sène avertit que les citoyens pourraient réagir fortement si leurs droits démocratiques sont bafoués : « Si l’État tente de passer en force, les populations ne seront pas d’accord. Elles feront face. » Il appelle à des discussions ouvertes et inclusives : « Que cela se fasse de la manière la plus démocratique. »



Sur l'affaire Mansour Faye : une dérive à éviter

Interpellé sur l'affaire concernant l’ancien ministre Mansour Faye, Maguette Sène reste prudent mais clair : « La reddition des comptes est un principe sacro-saint que tout homme d'État doit accepter. » Cependant, il dénonce une instrumentalisation politique : « Vouloir se baser sur de la surfacturation pour emprisonner quelqu’un, ce n’est pas normal. »



Sa gestion au COUD : « Je suis à l’aise »

Questionné par le journaliste Alioune Ba sur sa gestion du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD), Maguette Sène se veut serein : « J’ai servi l’État dans le respect des textes. Je suis à l’aise et je ne suis pas inquiet. Si besoin se fait sentir, je suis prêt à répondre. »