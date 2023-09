Magal de Touba 2023 : « Les conseils et orientations du vénéré Guide servent de repères sûrs pour éclairer notre système d'éducation. » (Cheikh Mbow)

Le Sénégal commémore ce 04 Septembre 2023, le départ en exil du fondateur du Mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba. En grand éducateur, le vénéré guide avait demandé aux jeunes de s’éduquer et d’adorer Dieu. « Je vous recommande de rechercher en tout temps le Savoir, la Pudeur, la Reconnaissance, la Générosité et la Sincérité du Culte rendu à DIEU ». Disait Cheikh Ahmadou Bamba dans « Viatique des Jeunes». Selon le directeur exécutif de la Cosydep, M. Cheikh Mbow, « les conseils et orientations du vénéré Guide Khadimoul Rassoul servent de repères sûrs pour éclairer notre système d'éducation. »

En ce Grand Jour du Magal de Touba, que « Dieu bénisse et protège davantage nos enfants, nos jeunes et notre cher pays. Jërëjëfëti ! » a tweeté Elh Cheikh Mbow, Directeur Exécutif de la Cosydep...