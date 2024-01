Magal de Porokhane: Le khalife général des mourides attendu à Kaolack dans les prochains jours

En prélude au Magal de Porokhane, le khalife général des mourides, est attendu dans les prochains jours à Kaolack où il doit séjourner avant de rallier la cité religieuse.



Pour les préparatifs, des membres du comité d'organisation dont Serigne Babacar Mbacké Moukabaro ont fait face à la presse hier pour faire part de ce traditionnel séjour du guide religieux à Touba Kaolack.



Et pour cette année, le khalife et sa délégation vont passer 2 jours à Kaolack. Au menu, les traditionnels ziars des fidèles qui viendront des différents quartiers et de la région de Kaolack.



Et comme à l'accoutumée, après son séjour à Kaolack, le khalife et sa délégation feront cap sur Porokhane où il sera célébré le grand Magal édition 2024...