Macky Sall à la Conférence pour l’égalité des genre (Kigali): « Une société où la femme n’est pas respectée, est une société en décadence »

Le président de la République Macky Sall a passé ce lundi sa deuxième journée de visite dans l’Afrique de l’Est à Kigali, capitale Rwandaise. Il a retrouvé son homologue le président Paul Kagamé qui l’a accueilli lors du panel présidentiel pour aborder la question de l’égalité des genres.



Prenant la parole au début du panel, le chef de l’État a rappelé l’importance de la femme dans la société. « On ne peut pas parler de progrès sans parler de celui des femmes. Le défi, c’est au niveau des mentalités que cela doit se faire. Il faut comprendre que sans hommes, les femmes ne peuvent pas évoluer et inversement. Il faut donc que les deux avancent ensemble et au même rythme » a précisé le chef de l’Etat Sénégalais devant plusieurs associations de femmes.



Macky Sall a pu rappeler également devant cette tribune, les efforts du Sénégal depuis 1972 avec l’instauration du code de la famille qui, a cette époque, « était une révolution » mais conçu sur la base des équilibres entre la modernité et les traditions.



Le président de la république a également rappelé les acquis du Sénégal dans le cadre des égalités homme-femme en passant par la loi sur la parité, la criminalisation du viol et de la pédophilie et la loi permettant à la femme de donner la nationalité à son mari et ses enfants, les faveurs sur la gratuité du césarienne, l’autonomisation des femmes etc..