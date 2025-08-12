MERCATO- Nicolas Jackson en route vers Newcastle: Un transfert possible sous conditions néanmoins …

L’attaquant sénégalais de Chelsea, Nicolas Jackson, semble avoir arrêté son choix: il souhaite rejoindre Newcastle United, cet été⁽¹⁾⁽²⁾. Sous contrat jusqu’en 2032 avec les Blues, Jackson a récemment exprimé son désir de quitter Stamford Bridge. Son absence lors du match amical contre le Bayer Leverkusen confirme les rumeurs d’un départ imminent.



Chelsea, qui avait déboursé 32 millions de livres pour le recruter en 2023, exige désormais au moins le double pour le laisser partir. Le club londonien reste ouvert aux offres, mais ne bradera pas son joueur.



Le transfert dépend toutefois d’un autre dossier brûlant: Alexander Isak, attaquant vedette de Newcastle, est convoité par Liverpool. Bien que les Magpies aient affirmé qu’Isak n’était pas à vendre, les Reds poursuivent discrètement leurs démarches. Si Isak venait à partir, Jackson deviendrait une priorité absolue pour Newcastle.



Le Bayern Munich a également pris contact avec Chelsea pour s’informer sur Jackson, mais n’a formulé aucune offre concrète à ce jour.



Malgré l’intérêt de plusieurs clubs européens, Jackson privilégie clairement Newcastle comme destination, convaincu par le projet sportif d’Eddie Howe.



Une officialisation pourrait intervenir dans les prochains jours, à condition que les pièces du puzzle s’imbriquent.