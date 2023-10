MBACKÉ - Octobre rose clos avec près de 3. 000 femmes dépistés dont 200 avec des lésions précancéreuses.

Au terme d’une série de campagnes de dépistage déroulées au niveau des postes de santé de Taïf, Diawré Kouta, Touba Fall, Missirah et dans les locaux du centre de santé de Mbacké, près de 3.000 femmes ont pu bénéficier du service offert.

« Nous avons dépisté près de 3.000 femmes et 200 d’entre elles ont des lésions suspectes et parmi ces lésions, il y a des lésions pré-cancéreuses qui ne sont pas sévères et qui peuvent être prises en charge par thermo- ablations. Des frottis cervicovaginaux ont été faits et ils vont être transférés au niveau de l’hôpital. Tout est gratuit même si la femme a des infections. C’est l’occasion de remercier le ministère de la santé et l’ensemble des partenaires. Je rappelle que ce dépistage est dans la routine dans les structures médicales et dans tous les points de prestations. Nous voulons aussi faire la promotion de la vaccination HPV ».

Ses propos ont été renchéris par madame Fanta Camara, la sage-femme qui précisera que le suivi sera assuré grâce à la disponibilité sur place du matériel et d’un personnel assez formé. La rencontre s’est faite sous la présence des Bajenu - Gox dirigées par l’ancienne vice-présidente à l’Assemblée nationale. Madame Ndiaye Fatma Diop fera état d’un vaste programme de sensibilisation qui a touché toutes les femmes dans les localités du département de Mbacké...

L’information est donnée par Madame Mbacké Adama Aïdara, médecin -chef du district sanitaire.