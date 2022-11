MADYANA À TOUBA - Serigne Abdou Samad Mbacké déclenche une Fatwa et avertit les populations de son quartier…

C’est à un grand rassemblement que Serigne Abdou Samad Mbacké a appelé ce mercredi après-midi à Madyana. Le chef religieux, porte-parole de la famille de Serigne Souhaïbou, a tenu dans un langage clair, à lancer sa fatwa contre certains comportements qui, dit-il, ne concordent pas avec le caractère spirituel de la cité de Touba. Rappelant que ces interdits sont déjà contenus dans la fatwa de tous les Khalifes généraux qui se sont succédé, il précisera avoir convenu avec Serigne Ahmadou Mbacké Souhaïbou, d’assainir Madyana et de ne concéder aucune tolérance dans l’exécution des mesures.

Parmi ces comportements désobligeants, Serigne Abdou Samad citera ces matches de football qui sont organisés dans presque tous les coins du quartier par les jeunes et ce port vestimentaire indécent.

Le chef religieux préposera à la surveillance Serigne Abô Mbacké Say et l’invitera à collaborer avec le chef de quartier et les autorités de l’État. « Ceux qui transgressent les règlements sont visiblement déterminés à persévérer dans leur incorrection. Vous qui êtes chargés de les chasser, devriez aussi avoir la même persévérance, le même engagement pour accomplir votre mission » choisira

-t-il de confier aux nouveaux soldats religieux de Madyana ...