Lutte contre les abandons scolaires à Saré Yoba Diéga (Kolda) : la commune assiste en fournitures scolaires les écoles...

Pour mieux lutter contre les abandons scolaires, la commune de Saré Yoba Diéga a mis à la disposition des écoles des fournitures scolaires. C'est un moyen aussi de fixer les enfants à l'école surtout dans le monde rural afin d'avoir des chances de réussite. Ce lot est composé de cahiers, de matériel géométrique, de stylos, d'ardoises entre autres. Ainsi, la municipalité vient soulager les parents en ces temps de crise économique et post-covid 19.

Il faut rappeler que cet appui vient à son heure car les parents n'ont pas encore vendu les récoltes sur lesquelles ils comptent payer les frais scolaires de leurs enfants. C'est ce qu'a compris le maire de la commune Boubacar Diallo en mettant à la disposition des écoles primaires et préscolaires ces fournitures en tenant compte de la vulnérabilité des ménages. Et au cours des échanges, le général Souleymane Kandé a été cité en référence pour pousser les parents à accompagner les enfants dans leur cursus scolaire.

Awa Baldé est une mère de famille de cinq enfants sourire aux lèvres qui se dit soulagée par cette action. À ce titre, elle précise "depuis la rentrée, je me demandais comment avoir des fournitures pour mes enfants. Ces derniers me coûtent annuellement plus de 50.000 F, y compris les frais de fournitures et d'inscription. Mais avec cette aide, je pousse un ouf de soulagement. Je rappelle que les parents tiennent à ce que leurs enfants étudient, mais c'est difficile avec la crise économique..."

En posant ces actes, la commune entend rehausser le niveau d'études des élèves. Et d'ailleurs, Souleymane Kandé promu récemment général de l'armée et originaire de la commune a été cité en exemple. Et tout ceci doit inciter les élèves à étudier pour faire de pareilles performances avec un accompagnement assidu des parents.