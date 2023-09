Lutte contre le grand banditisme: deux malfaiteurs interpellés à Kidira!

Deux attaques à main armée ont été perpétrées dans la commune de kidira, région de Tambacounda, les dimanche 24 et Lund 25 septembre, durant la nuit par des malfaiteurs. Ces derniers ont ciblé deux boutiquiers mauritaniens et sénégalais.



La première attaque a eu lieu au quartier liberté aux environs de 21h à la boutique d’un commerçant Mauritanien.



Alertés les gendarmes se sont déployés sur les lieux et ont ouvert une enquête.



C'est lors de la seconde attaque, qui a eu lieu le lundi 25 septembre aux environs de 3h, que les deux malfaiteurs ont été interpellés.

Au cours de l'opération, 1 pistolet artisanal, 5 cartouches de calibre 12mm, 01 moto Jakarta et la somme de 349 000 ont été saisis l’enquête est en cours .