Lutte contre le changement climatique : Macky Sall, met en exergue le leadership de l’Afrique à travers l’initiative de la Grande Muraille Verte.

Lors du sommet Africain sur le climat tenu à Nairobi, le Président de la République Macky Sall a partagé avec ses pairs la marche audacieuse du Sénégal dans la mise en œuvre de cette Grande Muraille Verte en matière de restauration des sols dégradés, de la biodiversité et des écosystèmes, de plantation d’arbres, de régénération de nos forêts et de développement d’une économie verte à travers un soutien stratégique aux activités agro-sylvo-pastorales.



Occasion pour le chef de l’État de remercier et de féliciter les partenaires qui accompagnent le Sénégal dans la mise en œuvre du Programme Intégrateur de la Grande Muraille Verte du Sénégal.