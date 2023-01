Libération de Pape Alé Niang : Les mots de remerciements de la CAP

Par la même occasion, la CAP adresse ses vifs remerciements à tous les journalistes, techniciens et acteurs des médias sénégalais, jeunes et anciens, qui n’ont ménagé aucun effort. La coordinateur des associations de presse magnifie fortement l’engagement des forces vives de la nation dans l’affaire Pape Alé Niang pour la défense et le respect des nobles principes du métier de journalisme.

La Coordination des Associations de Presse (CAP) s’est félicitée de la mise en liberté du journaliste d’investigation, Pape Alé Niang. La coordination des associations de presse salue le travail et le professionnalisme du pool des avocats de Pape Alé Niang, son coordonnateur Me Moussa Sarr, ses confrères Me Ciré Clédor Ly, Me Demba Ciré Bathily et Me Cheikh Khoureychi Ba, pour le sens du sacrifice, la détermination, la disponibilité totale dont ils ont fait preuve depuis le début de cette affaire.