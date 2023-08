Libération de Juan Branco : Le ministre de l’intérieur annonce son expulsion du territoire sénégalais

Le ministre de l'Intérieur, dans un communiqué rendu public ce lundi suite à l’inculpation et à la libération de Juan Branco, informe l'opinion publique qu'une mesure d'expulsion du territoire de la République du Sénégal a été prononcée à l'encontre du sus nommé.



« Juan Paulo LOPEZ-Branco, né le 26/08/1989 à Estepona (Espagne) et titulaire du passeport n° XDD300063, par arrêté ministériel n°026291 du 07 août 2023, pour violation de la réglementation sur les conditions d'admission et de séjour des étrangers au Sénégal a été expulsé du territoire national » lit-on dans le communiqué dans lequel le ministre de l’intérieur invite à prendre toutes les dispositions pour l'exécution de l'arrêté.