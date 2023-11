Lettre du FITE à Macron / Le juriste et politique Isma Dioum estime que « c’est la lettre de la honte. Pas plus ! ».

Au cinglant réquisitoire du FITE ( Front pour une Élection Incluse et Transparente) sur le Président Macky Sall à travers une lettre adressée à Emmanuel Macron, Isma Dioum répond par le mépris. Pour le juriste et leader politique de l’Apr , il s’agit d’une lettre de la honte. « Pas plus ! ».



L’ancien conseiller du Chef de l’État estime que cette opposition est juste réunie « dans une énième simulacre de front dont une large partie des signataires est embarquée dans une destination inconnue et versée dans d’énormes grossièretés et inepties ». En considérant que la nomination de Macky Sall « Envoyé spécial et président du comité de suivi du Pacte de Paris pour la Planète et les Peuples (4P) » est « une caution pour la poursuite de la gouvernance par la terreur, aux fins de baliser le chemin au profit de son candidat, Amadou Ba qui est aussi le candidat de la France », le FITE est , selon Isma Dioum, en train de manquer de prudence. « Cette nomination est la consécration d’un mérite personnel de l’homme reconnu par ses pairs. Et si le Sénégal n’avait pas une opposition aveugle et assoiffée de pouvoir, elle aurait fait preuve de lucidité en félicitant le Président Macron. Cette nomination dépasse la personne de Macky Sall, c'est le Sénégal qui est honoré. Je tiens à rappeler que l´Afrique a dépassé l’époque où les élections se gagnaient grâce à des influences extérieures ».



Isma Dioum de poursuivre. «Un petit rappel à l’opposition. Après la double désillusion d’un des leurs à la Cedeao et au niveau de la Cour suprême : le Sénégal n’a violé aucun droit relatif à la saisine de la juridiction sous régionale en ce sens. Avec les dégâts humains, moraux et matériels qu’il a causés à notre pays, le FITE peut-il se prévaloir de donner une quelconque leçon de démocratie à un chef d'État de la plus vieille démocratie d´Afrique? Où étaient les membres du FITE lorsque qu'on faisait des recours incessants à la violence ayant entraîné des dizaines de morts, des dizaines de milliards de francs CFA de destruction de biens publics, privés nationaux et étrangers. Face à ces tragédies, vous n’aviez qu’un choix : le silence coupable ».