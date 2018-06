Le président malien félicite Mamoudou Gassama

"Au moment où le courage de tous était interpellé, mais où un seul peut faire la décision, tu as fait la décision. De ça nous sommes très fiers", a-t-il déclaré au jeune homme, accompagné de son père. "Il y a une habitude culturelle chez nous. Quand on veut célébrer quelqu'un, dire son patronyme avec force et le répéter: Gassama", a ajouté le président malien.



"On a bien parlé. Il m'a félicité pour le boulot que j'ai fait", a expliqué à la presse le jeune homme, en rappelant que le chef de l'Etat l'avait "soutenu" en l'appelant le jour de son exploit.



Mamoudou Gassama, 22 ans, rebaptisé Spiderman sur les réseaux sociaux, avait sauvé un enfant suspendu dans le vide en escaladant la façade d'un immeuble du nord de Paris, le 26 mai, suscitant l'admiration générale en France et la fierté au Mali.



Reçu à l'Elysée par le président Emmanuel Macron, le jeune sans-papiers a vu sa situation régularisée avant une prochaine naturalisation. Il avait reçu début juin la médaille Grand Vermeil de la Ville de Paris, plus haute distinction de la capitale.