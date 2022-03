« Le président Macky Sall nous a vendu la territorialisation des politiques publiques, donc il devrait y avoir moins d'État et mieux d’État » (Seydina Issa L. Samb, maire de Yoff)

Parmi les maires venus assister à l’ouverture de la cérémonie officielle du contre-forum mondial de l’eau effectuée par Barthélémy Dias, Seydina Issa Laye Samb s’est félicité des sujet débattus, notamment la question de l’accès à l’eau, des inondations, mais aussi de l’assainissement. Le maire reconnaît que la ville de Dakar a des pistes de solutions pour régler certaines questions comme la requalification du bassin de Grand-Yoffet les inondations.



Le maire nouvellement élu insiste également sur la nécessité de revoir certains principes de la décentralisation car, il y’a des questions qui touchent directement les populations et que c’est le maire qui est en premier lieu interpellé. « Il est important d'associer les maires dans les plans visant l’assainissement au niveau de Dakar. Aujourd’hui, ce forum devrait être porté par les territoires », avance Seydina Issa Laye Samb glissant le concept « Moins d’État et mieux d’État. »



Selon le jeune maire, étant donné que le président de la République a vendu aux sénégalais à travers son plan Sénégal émergent, la territorialisation de politiques publiques, la quintessence de ce forum devrait être une optique qui devrait consister à dynamiser ces territoires qui captent l’essentiel des populations et qui subissent de plein fouet les difficultés auxquelles sont confrontées ces populations.