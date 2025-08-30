Le président Diomaye Faye au Khalife des Tidianes : « Nous implorons vos prières pour un Sénégal de paix, de concorde et du vivre-ensemble…»

À quelques jours du Maouloud 2025, le chef de l’Etat, avec une forte délégation composée du ministre de la jeunesse, des sports et de la culture, du ministre de l’Intérieur et du ministre de l’hydraulique et de l’assainissement, a tenu un discours devant Serigne Babacar Sy Mansour et toute la famille religieuse du vénéré guide, Serigne Maodo Malick Sy.
Dans cette ville sainte, symbole religieux et qui prépare cette commémoration de la naissance du prophète Mouhamed (PSL), le chef de l’État a tout d’abord réitéré ses engagements en tant que père de la nation avant de manifester devant la Khalife, son souhait de voir un pays uni, prospère et ancré dans le vivre-ensemble et la paix des cœurs. « Nous savons que vous êtes un homme de paix , et qui se soucie de sa famille qui est toute la nation Sénégalaise. Mais en tant qu’autorités politiques, nous implorons encore votre bienveillance et vos prières que nous puissions vivre dans ce Sénégal que nous avons toujours souhaité : celui d’un peuple uni et engagé pour sa prospérité », a déclaré le président de la République.
