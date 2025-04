Le pétrole baisse à cause de la guerre commerciale entre Washington et Pékin

Les cours du pétrole baissent mercredi, pour la troisième séance consécutive, les investisseurs craignant que les répercussions de la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis se fassent sentir rapidement sur l'économie mondiale et la demande d'or noir.



Vers 09H20 GMT (11H20 à Paris), le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en juin, dont c'est le dernier jour de cotation, perdait 1,06% à 63,57 dollars.



Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison en juin, tombait de 1,03% à 59,80 dollars.



L'or noir chute "en raison de la forte conviction que la guerre commerciale nuira à la demande de pétrole", explique Bjarne Schieldrop, analyste chez SEB.



Actuellement, la majorité des importations de produits finis chinois aux Etats-Unis subissent toujours 145% de droits de douane tandis que les produits américains entrant en Chine sont taxés à hauteur de 125%.



Les deux premières économies mondiales étant aussi les deux principaux consommateurs de pétrole, les anticipations sur la demande d'or noir sont fortement plombées par cette guerre commerciale.



Un aspect un peu technique mais qui en dit long: la situation actuelle avec des attentes d'une offre resserrée à court terme mais un excédent important plus tard dans l'année est "très inhabituelle", explique M. Schieldrop.



Selon l'analyste, "les marchés en général ont du mal à évaluer un avenir très différent du présent", mais dans ce cas il y a un consensus sur le fait que "la guerre commerciale en cours est mauvaise pour l'économie mondiale, pour la demande de pétrole et pour le prix du pétrole".



Cette conviction est telle qu'au niveau des prix "elle l'emporte" sur l'équilibre actuel du marché pétrolier qui n'est pas encore en excédent d'offre, précise M. Schieldrop.



Par ailleurs, les investisseurs craignent "une augmentation plus forte que prévu de la production de pétrole de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (Opep+)", affirme Arne Lohmann Rasmussen, analyste chez Global Risk Management.



Depuis le mois d'avril, le cartel réintroduit des barils supplémentaires sur le marché, mais à un rythme plus rapide qu'initialement planifié, ce qui a contribué à faire baisser les cours de l'or noir.



Le groupe devrait dévoiler son plan de production pour le mois de juin le 5 mai.